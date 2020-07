Пияц будзе зоз защитнима мирами

РУСКИ КЕРЕСТУР – У согласносци зоз препорученями кризних штабох на републичним и локалним уровню, а то значи зоз почитованьом предписаних мирох защити, и пияц у Руским Керестуре будзе отримани у своїм порядним дню тє. на соботу.

Пре защиту од преношеня коронавирусу, тарґовци на пияцу обовязни ношиц защитни маски, док за купцох нєт строги розказ, алє лєм препорученє. Кед же ше найду у шоре и кед нєт медзи людзми розмак од два метери, вец шицки маю обовязку положиц маску, цо од нєшка важи на териториї цалей держави. Попри ношеня маски, треба ше притримовац и других гиґиєнских мирох.

