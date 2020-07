РУСКИ КЕРЕСТУР – Духовне друженє за старших „Позитивна минута”, хторе пририхтує шестра Михаила, будзе нєшка на 20 годзин, у церковней порти опрез парохийного Каритасу.

Тема стретнуца на тот завод будзе „Нє бойце шеˮ, обдумує ю шестра служебнїца Михаила, а циль стретнуцох хтори почали 19. юния духовна потримовка у тих актуалних чежких часох. Стретнуца ше отримую кажди два тижнї, а тераз и зоз мирами здравственей защити.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)