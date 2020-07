Схадзка Управного одбору Рускей матки

РУСКИ КЕРЕСТУР – У канцелариї Рускей матки, нєшка на 19 годзин, будзе отримана схадзка єй Управного одбору, а на дньовим шоре пейц точки о актуалних активносцох.

Єдна з нїх будзе догварка о утвердзованю лауреатох тогорочного припознаня под меном Юлияна Надя, потим информация о статусу младежскей орґанизациї Форум младих РМ и догварка о пририхтованю вимоги компетентним за порушованє поступку за оспособйованє просторийох за Ґалерию подобових роботох у Руским Керестуре.

На дньовим шоре УО буду и други точки о наступних активносцох у месним, городским и реґионалним одборе Рускей матки.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)