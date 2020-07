Епидемиолоґийни стан под контролу

СРИМ – На подручу општинох Сримского управного округу, по словох примариюса др Нади Зец Петкович, директорки Завода за явне здравє, остатнї час звекшує ше число особох хтори позитивни на вирус корона. У остатнїх двох дньох тестирани у Сриме 113 особи, а 31 була позитивна.

По єй словох, у тим периодзе 15 особи вилїчени, а од 1. юния на подручу Сриму вкупно тестирани 1.417 особи.

У Общим шпиталю Сримска Митровица єст 20 респиратори, на котрих хвильково осем пациєнти зоз чежку клинїчну слику, а просек їх рокох 63.

