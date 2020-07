Нови мири пре пандемию вируса корона

ШИД – Општински штаб за позарядово ситуациї на вчера отриманей схадзки принєсол нови мири пре зоперанє пандемиї вируса корона.

Нєдошлєбодзене зберанє у завартим и отвореним просторе вецей як 10 особом, а обовязне и ношенє защитних маскох у шицких завартих просторох, як и на отвореним кед дистанца менша од 1,5 метери.

Тиж, шицки услужни и други дїялносци муша обезпечеиц же би у їх просторе були опредзелєни штири квадратни метери по особи.

Мири ступаю на моц од нєшка, а їх запровадзованє будзе контроловац фахови оперативни тим.

