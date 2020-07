ШИД – У штреднєй Технїчней школи „Никола Тесла“ уписани 11 будуци шлосере, 13 тарґовци и 15 школяре за напрям автомеханїчара.

За польопривредних технїчарох ше приявели 17 школяре ,а найвецей зацикавених було за напрям електротехнїчар рахункарох на хтори ше приявели 29 школяре.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)