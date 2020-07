Преложени фестивал „Мелодиї Руского двору“

ШИД – Управни одбор КПД „Дюра Киш“ вчера пополадню на телефонскей схадзки, на хторей участвовали шицки дзевецеро члени, одлучел же би Фестивал тамбурових оркестрох „Мелодиї Руского двору“, чийо отримованє було плановане за 1. авґуст, бул преложени за септембер, або октобер у зависносци од епидемиолоґийного стану, виявел за Рутенпрес предсидатель Дружтва Златко Манько,.

Одлучене и же би активносци на означованю ювилея – 100-рочнїци иснованя Дружтва, були у меншим обсягу, а термин отримованя плановани за жимски мешаци.

Активносци у самим Дружтве буду запровадзени на отримованю будинка Руского дому и двора з роботнима акциями присподобеним числу учашнїкох по предписаньох и зоз запровадзованьом епидемиолоґийних мирох.

