Медзинародни волонтерски камп преложени

РУСКИ КЕРЕСТУР – Медзинародни волонтерски камп, штернасти по шоре, хтори мал почац 20. юлия и тирвац по 1. авґуст, преложени пре нєвигодну епидемиолоґийну ситуацию и рестриктивни мири у цалей держави – дознава Рутенпрес од орґанизаторки кампу и предсидательки Туристичного здруженя Руски Керестур, Любици Няради.

По єй словох, термин Кампу ше преклада кед годно од 10. по 20. авґуст, у зависносци од ситуациї, а кед анї теди нє годно, Камп заш лєм будзе отримани док буду вигодни условия, алє локалного характеру тє. же буду анґажовани до 10 локални волонтере.

Най здогаднєме, за тогорочни уметнїцки Камп приявени 11 волонтере прейґ Камп центру з Беоґраду, пецеро зоз наших сримских местох, як и домашнї волонтере. Тиж так обезпечене и финансованє, так же ше од отримованя кампу нє одступа.

