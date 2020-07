ДЮРДЬОВ – У спортскей гали Основней школи „Йован Йованович Змай“ на нєдзелю, 19. юлия, требал буц отриманитурнир у кошарки у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков“, алє є одказани пре хвилькови стан зоз вирусом ковид-19.

Пре мири котри принєсол Кризни штаб и пре ришенє же забранєне зберанє вецей як дзешец особох и у завартим и на отвореним просторе, орґанизаторе Спортских бавискох „Яша Баков“ ришели претаргнуц зоз шицкима активносцами до дальшого.

