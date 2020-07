Шолайови подаровани нови кочик

КОЦУР/ВЕРБАС – Дакеди успишни рукометаш, а нєшка параолимпиєц, Милан Шолая зоз Коцура за свой 41. родзени дзень достал дарунок од Парохиї Сербскей православней церкви зоз Бедфорду у Анґлиї – нови инвалидски кочик.

Шолайови, котри други на швеце, а перши у Европи у статичней апнеи за особи зоз инвалидитетом, дарунок бул уручени у Центру за физкултуру „Драґо Йовович” у Вербаше. Дарунок принєсол православни священїк Радмило Стокич, котри служи у Бедфорду у рамикох Епархиї британско-скандинавскей, а котри бул и орґанизатор „Гуманитарного вечара” дзе назберани донациї за набавянє инвалидского кочика за Милана.

– Парох о. Стокич ми жадал обезпечиц спортски кочик же бим ше и далєй могол активно занїмац зоз спортом. Кочик, специялно по моїх мирох, направени у Французкей. Направени є од найквалитетнєйшого материялу, лєгчейши є и стабилнєйши як звичайни, швидко го мож розклопиц и склопиц под час путованя. Цена кочика була 3 600 еври – гварел Милан.

Шолая у новим инвалидским кочику почнє ходзиц на тренинґи же би ше цо лєпше пририхтал и одбранєл шампионску титулу на европским першенству у статичней апнеи котре би требало буц отримане концом юлия, у Словениї, кед нє придзе до даяких пременкох пре хвилькову ситуацию зоз коронавирусом.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)