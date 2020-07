Богослуженя буду и у церкви и на Фейсбуку

РУСКИ КЕРЕСТУР – И у нових условийох зоз применьованьом рестриктивних мирох пре епидемиолоґийну ситуацию у жеми, богослуженя у нашей Катедралней церкви св. оца Миколая буду по однєдавна вименєним розпорядку. Нєдзелями будзе єдна Служба менєй.

Зоз применьованьом здравствених мирох, а то обовязни маски, дезинфекция и триманє одстояня за цо у катедрали єст надосц места, през тидзень Служби Божо у церкви буду на 7 и 19 годзин.

Нєдзелями рано велька шпивана Служба лєм на 9 годзин, (а нєт вецей на 8 и на 10 годзин), на пол дванастей тє. на 11,30 дзецинска и вечар на 19 годзин.

На швета затримани стари розпорядок богослуженьох, та утриня рано на 7,30, мала Служба на 8, велька на 10, алє лєм у Водици и вечарша на 19 у церкви.

Недзельова Служба на 9 годзин и на швето велька на 10, преноша ше и далєй на Фейсбук боку парохиї на профилу Katedrala Sv Nikolaja.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)