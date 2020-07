Почитую ше мири и у наших церквох у вербаскей општини

КОЦУР/ВЕРБАС – Пре запровадзени позарядови стан и актуалну ситуацию вязану за зоперанє и гашенє епидемиї ковиду-19 на териториї општини Вербас, на шицких гражданох апеловане же би ше притримовали шицких предписаних мирох и препорученьох за борбу процив коронавирусу.

Як гварел парох коцурски о. Владислав Рац, парохиянє грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре ше предлужели притримовац шицких предписаних мирох защити.

– Служби Божо ше отримую поряднє, а шицки вирни котри присуствую богослуженьом ноша защитни маски, притримую ше одредзеней оддалєносци и водза рухунку як о своїм, так и о цудзим здравю.

Парох старовербаски о. Алексий Гудак визначел же така ситуация и у грекокатолїцкей церкви Покрова Пресвятей Богородици у Старим Вербаше.

– Служби Божо ше отримую у звичайним часу. Под час Служби охабиме отворени дзвери же би воздух циркуловал и же би було приємно у церкви. Вирни ноша защитни маски, притрумую ше одстояня, меркуєме на здравє шицких нас.

У грекокатолїцкей церкви Святого Владимира у Новим Вербаше ше тиж почитую шицки предписани мири, осторожнєйше пре звекшанє числа инфицираних зоз вирусом ковид-19.

– Парохиянє ноша маски, а понеже церква мала, карсцелї поставени и вонка. Скорей як вирни войду до церкви провадзиц Службу Божу, на уходзе дезинфикую руки, а обуй дезинфикую на шпунджиї намоченей до асепсолу. Нє треба ше препущовац страху, алє почитовац мири обовязне – гварел парох нововербаски о. Иґор Вовк.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)