ДЮРДЬОВ – У нашим валалє, котри познати по ґереґох, прешлого тижня почала сезона ґереґох.

Продукователє потераз задовольни и зоз квалитетом, и зоз цену, котра хвильково виноши 100 динари, алє обчекую же вона у даскелїх дньох пред нами будзе нїзша.

Людзе котри свойо продукти предаваю на пияцох застарани пре мири котри принєшени и пре актуални стан зоз коронавирусом.

