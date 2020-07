Нови мири у општини Жабель

ДЮРДЬОВ – Општински штаб за позарядово ситуациї штварток отримал схадзку на котрей принєшени даскелї розкази, котрих ше шицки гражданє општини Жабель муша притримовац.

Нєдопущене зберанє вецей як дзешец особох на явних местох у завартим и отвореним просторе, а нєдопущене и орґанизованє вашарох и пияцох, як и орґанизация спортских змаганьох.

Нєдопущене зберанє на дзецинских бавилїщох, як и коло ушорених купалїщох.

Под час пребуваня на явним месце, медзи людзми муши буц достаточна оддалєносц од минимално єден и пол метера.

Ношенє защитних маскох обовязне и на отвореним и на местох дзе нєможлїве отримованє дистанци як цо у шорох у банки, пошти, апатики и подобне.

У општини Жабель ше каждодньово верши дезинфекция шицких явних поверхносцох опрез предавальньох, апатикох, Дома здравя. У тей акциї участвую добродзечни огньогасци зоз тей општини.

