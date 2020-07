ШИД – Општински штаб за позарядово ситуациї на вчерайшей схадзки принєсол одлуку о огранїченю роботного часу по 23 годзин за погосцительни, тарґовински и ремеселнїцки роботнї и роботнї за орґанизованє бавискох на щесце и забавних бавискох.

Тота мира огранїченя ше нє одноши на услужни дїялносци хтори окончую дистрибуцию поживи прейґ шалтерох.

