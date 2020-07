Нови Сад на крочай од позарядовей ситуациї

НОВИ САД – Вчера Городски штаб за позарядово ситуациї принєсол вецей нови мири котри би мали зопрец ширенє ковиду-19, а котри буду важиц до 24. юлия.

У сообщеню поведзене же ше тоти мири уводзи превентивно, же би ше обкеровало уводзенє позарядовей ситуациї, хтора би барз неґативно уплївовала на економию и привреду. Тоти мири принєшени прето же у тим варошу у єдним дню реґистровани 96 особи заражени з тим вируом, цо значи же єст вкупно 800 случаї, а капацитети шпоитальох скоро цалком пополнєни.

З нєшкайшим дньом у Новим Садзе важа шлїдуюци мири:

1.Обовязне хаснованє защитних маскох у шицких завартих просторох и отримованє физичней оддалєносци од найменєй 1,5 метери;

2.Забранєне зберанє вецей як 10 особох на явних местох у завартим и отвореним просторе, з обовязну физичну оддалєносцу од найменєй 1,5 метери (з винїмком подприємствох хтори нє даваю услугу жительству, як и державних орґанох и явних службох);

3.Обовязка погосцительом же би чежиско дїялносци преруцели на отворени простор з одвитуюцима мирами защити;

4.Огранїченє роботного часу погосцительних обєктох хтори нє маю лєтну башту, як и ноцним клубом, на период од 6 до 21 г.;

5.Огранїченє роботного часу погосцительних обєктох хтори маю лєтну башту (у завартей часци до 21г., а у отвореней часци до 23 г.);

6.Огранїченє роботного часу тарґовинох од 6 до 21 г. (винїмки апатики, бензински пумпи, алє лєм за предай бензину и шалтерске предаванє поживи у обєктох хтори за тото реґистровани);

7.Обовязка шицких тарґовинох же би частейше дезинфиковали шицки поверхносци, окреме кочики и корпи;

8.Огранїченє числа людзох хтори источасно шму буц у обєктох у шицких явних завартих обєктох, як и у шицких тарґовинох, погосцительних обєктох, баштох и других предайних местох и то так же на кажди 4 квадратни метери може буц присутна лєм єдна особа. На уходу до тих обєктох муши буц ясно назначена велькосц обєкта и число людзох хтори можу буц присутни у нїх;

9.Робота Штранду орґанизована на способ з котрим ше обезпечує безпечносц хасновательох, а подрозумює огранїчене числа людзох и почитованє защитних мирох;

10.Обовязне хаснованє защитних маскох, як и отримованє физичней дистанци од найменєй 1,5 метери у паркох, дзецинских и рекреацийних бавилїщох, скейт паркох, терховньох на отвореним и тартан дражки на кею, окрем кед то члени найузшей фамелиї;

11.Обовязка Городского транспортного подприємства же би до автобусох нє пущали путнїкох без защитних маскох;

12.Шицки явни комунални подприємства и явни подприємства муша звекшац капацитети у роботи на умиваню и дезинфикованю явних поверхносцох;

13.Обовязне меранє тїлесней температури на уходох до обєктох явней намени, як и поставянє средствох за дезинфекцию рукох и дезобариєрох на уходох;

14.Обовязне хаснованє защитних маскох за шицких нащивительох, предавачох и занятих у ЯКП „Тржница”, на шицких пияцох. Контролованє числа присутних на пияцох и по потреби онєможлївйованє дальшого уходу гражданох. Обезпечованє места за умиванє и дезинфекцию рукох на пияцу, онєможлївйованє присуства вецей як єдного предавача по тезґи и частейша дезинфекция простора на пияцох;

15.Обовязне применьованє шицких превентивних мирох и мирох особней защити у шицких оводох (меранє тїлесней температури занятим, родительом и дзецом, и частейше дезинфикованє просторийох и подобне).

