Фестивалске лєто

Два водзаци домашнї фестивали, алфа и омеґа лєтного туристичного понукнуца Сербиї, того року нє буду отримани. Фестивал трубох у Ґучи одказани, а ювилейни, 20. Еґзит обявел же дефинитивно нє будзе у накнадним термину штредком авґуста. Медзи шориками, понеже уж наявел плани за нарок, скоро сиґурне же того лєта нє будзе спектаклу на Петроварадинскей твердинї. Розумлїве, причина тим чежким одлуком пандемия вирусу корона и шицки ризики цо ю провадза.

Кед слово о наших руских фестивалох хтори у Календаре репрезентативних манифестацийох Националного совиту, по розпорядку перши на шоре „Мелодиї Руского двору” у Шидзе. Орґанизаторе ище опимистични и наздаваю ше же го годно отримац у предвидзеним термину на початку авґуста. То заправо єдини наш наиходзаци фестивал хтори би наисце могол сполнїц актуални безпечносни епидемиолоґийни мири. Отримує ше на отвореним, на нїм ше грає, а нє шпива и танцує, а гудаци можу наступац и на физичней дистанци… Медзитим, то мири хтори нєшка важа, наютре уж можебуц буду строгши.

Видзи ше ми же терашнї приступ, дзе конєчна одлука и шицка одвичательносц за можлїви пошлїдки виключно лєм на конєчних орґанизаторох фестивалу, односно руководстве локалного Дружтва, нєобходне цо скорей пременїц. Нам по конєц рока треба отримац скоро половку манифестацийох зоз спомнутого Календару. Гоч яка моцна дзека и свидомосц же тоти подїї сущно важни за нашу културу и чуванє идентитету, думам же ше шицки зложиме же здравє и безпечносц на першим месце. Терашнї тренд, нажаль, указує же пошвидко нє будзе лєпше, а погоршанє епидемиолоґийней ситуациї пошлїдково буду провадзиц и обовязуюци рестриктивни мири превенциї на державним уровню. Як могло читац по медийох, у даєдних наших городох епидемия корони ше розбовчала после свадзбох на хторих даґдзе було и по 500 свадзебних. Ми скоро же анї нє маме таки масовни подїї, алє чи нам наисце нєобходни ризик и пошлїдкови неґативни публицитет?

Думам же пришол час же би ше децидно и ясно дефиновало перспективу наших тогорочних фестивалох. Нє обчековал бим да то поробя локални орґанизаторе сами. Нїкому нє лєгко виступиц и повесц же того року манифестация нє будзе, гоч яки да причини оправдани и арґументовани. Формално, шицки нашо фестивали под покровительством нашого Националного совиту и софинансую ше прейґ його Одбору за културу. Тоти два инстанци би мушели мац план же цо маме робиц. Вшелїяк, нїч нє треба робиц напамят и на свою руку. Наш Совит член Координациї националних совитох у Републики Сербиї хтора у обласци меншинских правох, дзе и култура и фестивали, заступа вецей як 20 заєднїци и скоро пол милиона гражданох. Лєм у АП Войводини, кед ше нашвидко зрахує, през рок єст коло 100 фестивали меншинского фолклору и култури, и шицки су нєшка у истим проблему. Заєднїцки наступ пред державу, у смислу же нє одуставаме и нє одрекаме ше од своїх правох (и припадаюцих финансийох!), алє их на власну инициятиву нє жадаме реализовац у общим и заєднїцким интересу, указал би одвичательносц хтора нам у тих нєлєгких часох шицким нєобходна.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)