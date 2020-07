Тестиранє на ковид-19 у Новим Садзе на вецей местох

НОВИ САД – Гражданє Нового Саду котри маю симптоми ковид инфекциї можу окончиц ПЦР тест у шицких ковид и респираторних амбулантох Дома здравя у городу, сообщене зоз тей установи, а преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

Тестиранє мож окончиц у Амбуланти за респираторни инфекциї у обєкту „Йован Йованович Змай”, амбуланти за ваготни жени у тим истим обєкту, у амбуланти за респираторни инфекциї на Новим населєню, нон ковид-амбуланти на Лиману 4, амбуланти у Юг Боґдана 2 и у Ветернику.

Як сообщене, Дом здравя Нови Сад одлучел ше на тот крочай пре потреби гражданох.

