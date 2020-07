Ґойкович: Шицки здравствени установи у Новим Саду полни

НОВИ САД – У остатнїх трох, штирох тижньох нєпреривно реґиструєме вше векше число заражених з коронавирусом у Новим Садзе, а шицки здравствени установи у городу полни, гварел покранїки секретар за здравство Зоран Ґойкович.

Ґойкович за гварел же компетентни спозорйовали гражданох же ше муша строго притримовац мирох же бизме нє пришли до ситуациї у якей ше тераз находзиме.

Вон додал же нє видзи тенденцию зменшованя числа новопохорених. Здравствени установи у Новим Садзе полни, Клинїчни центер Войводини роби фактично у штирох ковид будинкох, пейцох интензивних єдинкох. Од пиятку пациєнтох почал примац и Воєни шпиталь у Петроварадну, гварел Ґойкович.

Додал и же скоро шицки капацитети Клинїчного центру Войводини положени на розполаганє за ковид пациєнтох и же тото прави вельки прицисок на здравствену систему, на роботу, на занятих, на шицко тото цо вязане за функционованє здравства визначуюци же ше будзе мушиц запровадзиц ище чежши мири, преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

