ҐОСПОДЇНЦИ – Подобова колония „Стретнуце у Боднарова“, котра того року мала буц отримана шеснасти раз у Ґосподїнцох, одказана пре нєвигодну ситуацию зоз вирусом ковид-19.

Орґанизаторе гваря же стретнуце будзе отримане накадзи условия таке дошлєбодза, о чим явносц будзе благочасово обвисцена.

