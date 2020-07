Нєшка схадзка Одбору за образованє

РУСКИ КЕРЕСТУР – У дворе коло будинку Замок у Руским Керестуре, нєшка на 18 годзин будзе отримана схадзка Одбору за образованє Националного совиту Руснацох.

Предсидателька Одбору Мелания Римар за схадзку предложела дньови шор на котрим ше буду находзиц вецей значни питаня, як цо упис дзецох до руских оддзелєньох у Руским Керестуре, Коцуре и Дюрдьове, предкладанє учебнїкох за 3. и 7. класу основней школи, а буду розпатрани и теми – настава на далєко, Закончуюци испит з руского язика на концу осмей класи, проєкт Державна матура за штредньошколцох и други.

Схадзка будзе отримана на дворе пре важаци епидемиолоґийни мири. Члени Одбору длужни присц у защитних маскох и принєсц пенкало.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)