Вимога за просториї Ґалериї подобових роботох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Утвердзени тогорочни лауреати литературного припознаня Рускей матки з меном Юлияна Надя, буду послати вимоги за обезпечованє просторийох Ґалериї подобових роботох у Руским Керестуре, а Форум младих РМ ма вибрац нове руководство – догварене на схадзки Управного одбору Рускей матки хтора отримана 17. юлия.

УО РМ у сотруднїцтве зоз Задужбину Бори Латиновича зоз Кули, опредзелєли ше того року додзелїц два постгуми припознаня за литературних творительох з меном Юлияна Надя, та лауреати буду Владимир Будински зоз Керестура и Милан Шуша Бєлински зоз Кули. Буду додзелєни и два припознаня терашнїм творительом – спред РМ лауреатка будзе Саня Тиркайло зоз Шиду, а спред Задужбини Обрен Радович, поета зоа Кули. Припознаня буду уручени на Стретнуцу поетох и музичних творительох РМ хтори плановани за 26. септембер.

РМ иницира и ришованє вецейдеценийного проблему – нєдостатку простору за подобову ґалерию, та вимога о тим же би ше обезпечело просториї ґалериї и пре подобово роботи зоз лоньскей колониї РМ, алє и други, будзе послата Националному совиту Руснацох, керестурскей Месней заєднїци и Општини Кула.

Пре проблеми коло нєпосиланя Звиту о роботи за 2017. рок, гоч и нє розполагал зоз нїякима финансиями, Форум Русинскей младежи РМ достал єден рок же би ше вибрало нове руководство и порушало активносци.

