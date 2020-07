У вербаскей општини и далєй озбильна епидемиолоґийна ситуация

ВЕРБАС – У будинку Дома здравя „Велько Влахович” у Вербаше находзи ше амбуланта за ковид-19, а каждого дня ю нащивя и до 80 пациєнтох зоз индициями на присуство вирусу корони. У остатнїх трох тижньох, як амбуланта за ковид-19 почала ознова робиц, амбуланта роби нєпреривно, од 00 по 24 годзин, a явиц ше мож на число телефона 062/ 780 289.

Як сообщене з вербаского Дома здравя, у тей амбуланти обезпечене достаточне количество тестох и нєобходней опреми. Же би шицки пациєнти були обезпечени у найкратшим року, резултати серолоґийних, швидких тестох на антицела у Служби за лабораторийну дияґностику чекаю ше 30 минути.

– Ми вше препоручуєме пациєнтом котри обача симптоми вирусу при себе, най ше явя перше на телефон, же би ше нє правели гужви. Од дохторох зоз ковид-амбуланти буду унапрямени цо маю робиц далєй. Кед ми преценїме же пациєнт треба же би пришол на препатрунок, теди ше пациєнт яви до амбуланти, ми вежнєме податки и даме упути же би зробел лабораторийни анализи, як и рендґен шерца и плюцох у Диспанзеру за плюцово хороти, дзе дохторе тиж дежураю од 00 по 24 годзин. Остатнї два тижнї каждого дня препатрени просеково 60 до 70 пациєнти. Намагаме ше помогнуц шицким, а гражданом бим препоручела най почитую физичну дистанцу и най ноша защитни маски, и у завартих и на отвореним просторе, же бизме на найлєгчейши и найбезпечнєйши способ претаргли ширенє тей епидемиї – гварела др Саня Копривица зоз ковид-амбуланти.

Дохторе и други медицински роботнїки гваря же ше число тестираних особох звекшує, а гевти котри приходза глєдац помоц звичайно маю єден лєбо вецей симптоми вирусу ковид-19.

У Общим шпиталю у Вербаше, котри реґионални ковид-центер, хвильково госпитализовани коло 40 гражданох инфицираних зоз вирусом корони. Даєдни з нїх ше находза у стреднє чежким стану, а єст и пациєнтох у чежким стану. Пре компликациї котри виволани зоз ковид инфекцию, у општини Вербас зазначени и смертельни случаї.

Амбуланта за ковид-19 у вербаским Дому здравя першираз свойо дзвери отворела 16. марца, а остатнї пар тижнї, зоз погоршаньом епидемиолоґийней ситуациї у општини Вербас, звекшани и обсяг роботи у самей амбуланти. На териториї цалей општини 9. юлия запровадзена позарядова ситуация, а єй тирванє, як и тирванє огранїченьох при сходох, роботох и других защитних мирох, будзе завишиц од того кельо ше гражданє буду притримовац предписаних мирох защити и кельо буду одвичательни.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)