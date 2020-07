ШИД – По урядових податкох хтори сообщени вчера зоз локалней самоуправи, од 1. юлия по 20. юлий на подручу општини Шид реґистровани седем особи позитивни на вирус корона, а 12 у изолациї.

Як сообщел Завод за явне здравє у Сримскей Митровици, од 1. юлия по 20. юлий на подручу Сриму тестирани 1.658 особи, а на вирус корона позитивни вкупно 279 особи.

Общи шпиталь у Сримскей Митровици достал ище 10 респиратори и хвильково их єст 30.

