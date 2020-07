Одложени дринґацки обегованя

Дринґацки обегованя коньох котри були заплановани за нєдзелю, 12. юлия, одложени пре епидемиолоґийну ситуацию. Як виявел предсидатель Конїцкого Клуба „Русин” Желько Папуґа, безпечносц гражданох и притримованє препоручених мирох на першим месце, а средства котри спонзоре видвоєли за тоту манифестацию буду вихасновани убудуце. У окончованю шицких пририхтуюцих роботох, орґанизатором помогло и ЯКП „Руском”.

Конїцки клуб „Русин” у Руским Керестуре оформени на початку дзеведзешатих рокох прешлого столїтия. Було то своєродне збогаценє фамелиї Спортского дружтва „Русин”. Насампредз прето же конїцки спорт на тих просторох заступени дзекуюци велькей любови, упартосци, а як час указал, и ентузиязму.

Клуб ма штерацец членох од хторих, за тераз, дзешец активни члени, односно участвую на змаганьох. Шицки други у Клубу пре вельку любов и почитованє того спорта. Нєактивна часц членох, углавним, анґажована на пририхтованю змаганьох, лєбо помоци коло отримованя Гиподрома „Леї” у Руским Керестуре.

СВОЄРОДНЕ ШВЕТО ОДКАЗАНЕ

Треба припознац же члени Клуба у велькей мири допомогли же би Руски Керестур бул препознатлїви и як край, валал, у хторим ше ище вше люби и пестує конї, а тиж так и же би ше дзень конїцких обегованьох у Руским Керестуре радосно и з нєсцерпеньом чекало як вельке швето.

Того року, 12. юлия, тото швето пре хороту од вируса корони, одказане. У историї Клуба то ше можебуц дараз и случело, алє нє пре корону, алє пре даяки други почежкосци, хтори ше насампредз одноша на нєвигодну хвилю, кед дражка на Лейох була под воду од велького дижджу.

– Пририхтованя за дзень кед ше требали отримац дринґаци обегованя на наших Лейох зме почали, так повесц, накадзи зме закончели змаганє хторе отримане прешлого року. Змаганя зме потераз можебуц два раз, лєбо три раз одказали одкеди постої Клуб. Нажаль, того року причина одказованя озбильнєйша як потераз. Одкеди зме були зочени зоз проблемом хороти, дзешка у себе сом чувствовал обаванє же зме того року нє годни отримац обегованя. З пременку обставинох на початку лєта, до пред двома тижнями, бул сом оптимистични, алє тераз бим ше бал од пошлїдкох хтори би настали – гварел Желько Папуґа, предсидатель Конїцкого клуба „Русин”.

ВШЕ ВЕЦЕЙ МЛАДИХ ЧЛЕНОХ

За нєполни трицец роки кельо Клуб постої, Гиподром „Леї” у Руским Керестуре достал свойо место на карти конїцкого спорту, прецизнєйше, дринґацкого. З початку, кед уж керестурски конїкаре достали одредзену рутину у орґанизованю таких спортских манифестацийох, през рок були отримани и по три змаганя.

– Шицки ше цешиме же у Клубу маме вше вецей младих членох. Спомнєм даскелїх, а то: Иґор Надь, Иван Медєши и Иґор Папуґа, мой син. Воженє сулкох и справованє зоз коньми их учи наш найстарши член, бачи Янко Планчак. Тиж так важне надпомнуц же у Клубу маме и три змагательни дринґаци гарла цо указує кельо любови и упартосци маме. Нє треба забуц же таки конї, гарла, драгши як звичайни конї. Єден конї вредзи як лєпши авто! Но, важне и тото же би ше вожач и конь присподобели и научели буц тим. Млади Иван Медєши тельо „заґажел” до того спорта же свойого коня нє тренира у Руским Керстуре, алє дзешка индзей. Шицки нас барз цеша же тот спорт ма перспективи у нашим Руским Керестуре – надпомнул Желько Папуґа.

ВЕЛЬКЕ ЧИСЛО ПРИЯВЕНИХ ЗА ЗМАГАНЄ

Того року, як надпомнул предсидатель Конїцкого клуба „Русин” плановане отримац шейсц точки, односно обегованя. Медзитим, пре число приявених змагательох, уведзена и седма точка.

– Приявели ше 64 змагателє и гарла зоз цалей Войводини. З оглядом на тото же число змагательох по точки огранїчене мушели зме увесц и седму точку. Но, седме обегованє уведзене и прето же змагателє и гарла кла сификовани по утвердзених принципох як цо старосц гарла, кельо ма освоєни поени, итд. У тим спорту нє маме лиґу як у фодбалу, лєбо у даєдним другим спорту, алє спрам пласману у обегованьох гарло достава одредзене число бодох. Число бодох може буц од нула по 20 тисячи – гварел Желько Папуґа.

Як уж спомнуте, шицко за змаганє було порихтане. У спортским жарґону поведзене, чекало ше лєм же би судия означел початок обегованя.

– Жаль ми, то єдине цо можем повесц. Шицко було пририхтане, як и вше. Траву на Лейох зме покошели, дражку зме вировнали и порихтали за обегованя, оправели зме и место дзе шедзи судия… У програми були заплановани и забавни бависка за наймладших нащивительох змаганя – надпомнул на концу Желько Папуґа, предсидатель Конїцкого клуба „Русин”.

На тот завод мушиме ше помириц зоз нєвигоднима условиями на хтори нє можеме уплївовац. Мушиме буц сцерпезлїви и чекац же би час кед хорота од вируса корона будзе победзена.

ВАЖНА И ПОМОЦ СПОНЗОРОХ

Як и каждого року змаганє дринґацих коньох би нє могло буц отримане кед би нє було помоци од числених спонзорох.

– Насампредз дзекуєм нашим валалским спонзором хтори и того року вельо помогли же бизме могли можебуц отримац змаганє. Вельку помоц зме достали и зоз буджету општини Кула. Малу часц зме потрошели за пририхтованє гиподрома, оправянє обєктох за судийох… У каси будземе чувац остаток пенєжу хтори накадзи обставини дошлєбодза вихаснуєме за отримованє обегованьох. Наздавам ше же то будзе у тим року, а кед нє, вец нарок – гварел Желько Папуґа, предсидатель Конїцкого клуба „Русин”.

