Школяре уписали жадани штреднї школи

ДЮРДЬОВ – У Основней школи „Йован Йованович Змай“ у Дюрдьове осму класу успишно закончело 63 школяре и шицки уписани до жаданих штреднїх школох.

Школяре ше найвецей опредзельовали за Електротехнїчну школу „Михайло Пупин“ у Новим Садзе, за Медицинску школу „7. април“ и за Штредню школу „22 октобер“ у Жаблю. На лїстини жаданьох хлапци ше найвецей опредзельовали за електротехнїчну школу, польопривредну, за кухара и автомаханїчара, а дзивчата мали жаданє уписац медицинску школу и то найвецей за медицинску шестру-технїчара и педиятрийску шестру.

Єдна школярка уписала Штредню школу за дизайн „Боґдан Шупут“, напрям Подобови технїчар, а єдна школярка котра уписана до Карловацкей ґимназиї на напряму китайски язик.

