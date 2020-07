Хладзальня АБЦ-фуд знова припадла старей власнїци

РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоз поступком примопридаваня Фабрики змарзнутей желєняви АБЦ-фуд, хторе вчера окончене, на основи судского ришеня, тота фабрика знова придата старей власнїци Виолети Шулеїч.

Примопредаванє зоз власнїцу окончел предликвидацийни управнїк Любиша Єлич, а на основи того же власнїца зоз подношеньом жалби и двох Напредок пририхтаних планох реорґанизациї, онєможлївела друге порушованя предликвидацийного поступку хтори суд одредзел ище 14. октобра.

Понеже предликвидацийни поступок претаргнути, Аґенция за привредни реґистри (АПР) Єлича висцерала як законского заступнїка Фабрики, а уписана знова стара власнїца. По Єличових словох Фабрику тераз нє мож предац, а роботу мож порушац лєм кед ше ю вида под закуп.

На примопредаваню фабрики були и даскельо дакедишнї роботнїки хтори були и члени пописней комисиї инвентару. Вони за медиї виявели свойо нєзадовольство же фабрика знова припадла власнїци, хтора медийом на тот завод нє була доступна.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)