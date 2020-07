У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У трицетим числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” пише о схадзки Одбору за образованє, а боки „Нашо места” провадза хвилькову ситуацию зоз коронавирусом по локалних штредкох. Ту и звит зоз схадзки Управного одбору Рускей матки.

На „Економиї” мож пречитац о продукциї огуркох у Руским Керестуре и розварку зоз директором Польопривредней фаховей служби Зомбор Владимиром Сабадошом.

„Култура и просвита” представя просвитних роботнїкох котри пририхтую учебнїки по руски, а ту и напис о школярки ґенерациї у керестурскей основней школи Милици Малинович.

У рубрики „Людзе, роки, живот” представени Владимир Будински зоз Руского Керестура, як и пияте предлуженє фельтону о 75-рочнїци НВУ „Руске слово” автора Дюри Латяка.

У рубрики „Духовни живот” мож пречитац текст о одреканю, а пише и о активносцох каритасу за грекокатолїкох у роботи з миґрантами.

„Спорт”, медзи иншим, зазначел интересантну приповедку Керестурца Якима Грубеню, длугорочного рукометаша и спортского роботнїка.

На концу новинох находзи ше рубрика „Хладок и горуци тепши”, а як додаток вишла „Дом и фамелия”, дзе и нове предлуженє „Женоблоґиї”.

