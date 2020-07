НОВИ САД – Цала нєшкайша емисия „Добри вечар, Войводино”, котра почина на 20,30 годзин, будзе пошвецена прешлорочному Фестивалу новей рускей шпиванки за дзеци „Червеному пупчу”, котри ше отримує у рамикох Фестивала рускей култури „Червена ружа”.

Емисия „Добри вечар, Войводино” будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)