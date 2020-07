Закончене кошенє КЦ-3 беґельчика

РУСКИ КЕРЕСТУР – У часци улїчкох Салонтаї Якима и Орос Ґабра вчера закончене кошенє беґельчика КЦ-3 у длужини коло 500 метери, а тродньову роботу поробели подприємство „Води Войводини”, у чиєй компетенциї отримованє беґельчика, односно їх сотруднїцке подприємство „Бачка” з Вербасу.

Робота поробена на инициятиву о.д. секретара Месней заєднїци Михайла Пашу хтори реаґовал на поносованє жительох тей часци валала, дзе беґельчик бул цалком зароснути зоз надом.

Нєпокошена остала и далєй часц беґельчику од угла улїци Салонтаї Якима ґу Русинскей, дзе улїца барз зужена, та там прето вельки машини нє можу дойсц. По словох секретара Пашу, и за тот проблем ше пририхтує проєкт у „Водох Войводини” же би ше там зужело беґельчик а улїцу преширело, алє ше ище нє зна чи ше то уж того року и витвори.

Месна заєднїца вчера тиж послала допис до Општини Кула зоз адресами проблематичних локацийох на хторих конари завадзаю електричним дротом. Як потолковал о.д. секретара Пашо, у наступним периодзе планую запровадзиц заєднїцку акцию зоз „Комуналцом” з Кули, нашим ЯКП „Руском” и дакус радикалнейше поорезовац древа хтори нєпреривно правя безпечносци проблем, а спричинюю и часте нєставанє струї.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)