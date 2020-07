ШИД –На подручу општини Шид, заключно зо 21. юлийом, дзевец особи позитивни на вирус корона, сообщел вчера на конференциї за новинарох Зоран Семенович, командант Општинского штабу за позарядово ситуациї.

Семенович додал и же ище штири особи тестирани и чекаю ше резултати, а же ше 15 особи находза у самоизолациї.

Вон далєй оценєл же епидемиолоґийна ситуация на подручу општини стабилна и поволал гражданох же би ше притримовали епидемиолоґийних мирох защити хтори розказал републични Кризни штаб.

