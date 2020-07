Нємецка предлужує уредбу за роботнїкох зоз Балкану

БЕРЛИН – Нємецке правило за заходни Балкан о даваню роботи требало би остац на моци по 2023. рок, пише Дойче веле и преноши же гражданє Сербиї, Албаниї, БиГ, Сиверней Македониї, Чарней Гори и ткв. Косова годни и далєй приходзиц до Нємецкей нєзависно од фаховей приготовки, преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

У нарису уредби наведзене же би роботна моц зоз заходного Балкану и у наиходзацих трох рокох требала мац олєгчани приступ ґу нємецкому тарґовищу роботи.

После длугих прегваркох у владаюцей коалициї, министер роботи Хубертус Хайл предложел Нарис уредби з котрим ше тото реґулує и послал на гласанє другим министром.

З тим нарисом предвидзене же ткв. Правило за заходни Балкан будзе предлужене по 2023. рок, алє рочнє до тей жеми на тот способ годни войсц найвецей 25.000 особи.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)