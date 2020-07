Вецей як 1.200 медицински роботнїки подписали Преглашенє пре катастрофу у здравству 

БЕОҐРАД – Медицински роботнїки позберани до инициятиви „Зєдинєни процив ковиду” обявели же 1.206 лїкаре подписали Преглашенє з котрим одлучели явно наступиц понеже, як наведзене, нє видза иншаке ришенє за явно-здравствену катастрофу у котрей ше Сербия находзи.

Лїкаре ше у писму оградзую од републичного кризного штабу за борбу процив ковиду-19. Вимагаю и же би ше явносци потолковала компетентносц над базу Ковид портала и же би ше орґанизовал поступок сиґурного утвердзованя числа заражених, хорих и умартих од ковиду-19, як у общей популациї так и медзи здравственима роботнїками.

Предсидатель Вучич о їх отвореним писму гварел же у питаню „виживйованє над найлєпшима з нас” и же вон нє зна за лєпших од дохтора Кона и дохторки Дариї Кисич Тепавчевич. Лїкаре подписнїки писма гваря же ше спомнутим епидемиолоґом зауважує же место медицини служа политики и же страцели довириє гражданох. Додаваю и же у Сербиї єст вельо лїкарох котри, попри фаховосци, маю и других нєобходни квалитети, пише на сайту Радио-телевизиї Войводини.

