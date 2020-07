Послати Дописи за одобренє руских оддзелєньох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Национални совит рускей националней меншини и його членїца Олена Папуґа вчера послали допис на вецей адреси компетентних до Покраїнского секретарияту за образованє и Министерства просвити зоз хторим потримую глєдане допущенє за одредзени оддзелєня по руски у коцурскей и керестурскей Школи.

По схадзки Одбору за образованє хтора отримана 21. юлия дзе одлучене потримац ОШ „Братство єдинствоˮ з Коцура и Ґимназию у ШШ „Петро Кузмякˮ з Руского Керестура, хтори примушени глєдац одобренє за оддзелєня з руским наставним язиком пре менше число школярох, НС такой реаґовал и спомнути допис послати министрови просвити Младенови Шарчевичови, його сотруднїком за основне и штреднє образованє, Школским управом у Новим Садзе и Зомборе, заменїкови покраїнского секретара за образованє Миланови Ковачевичови и до обидвох тих Школох.

Одбор за образованє на таки способ реаґовал на скорей послати одвит зоз Министерства до Школи у Коцуре. дзе за оддзелєня у першим циклусу предложене же би ше зоз 1., 2. и 3. класи формовало єдно самостойнє и єдно комбинованє оддзелєнє. За оддзелєнє Ґимназиї сцигол одвит же би ше тройо уписани школяре прерозподзелєли, цо тиж нєприлаплїве.

Гоч глєданє Школох за одобренє оддзелєньох пред тим потримал Покраїнски секретарият за образованє, як и наш Национални совит, одвит з Министерства бул процивни.

У допису потримовки хтори послал Одбор за образованє визначени арґументи пре хтори би Министерство требало одобриц оддзелєня з меншим числом школярох, як то и пред тим робело, а єден з арґументох то и длуга традиция образованя по руски, и здобуте меншинске право хторе з Уставом заґарантоване.

