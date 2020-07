Менєй хорих од ковиду-19

НОВИ САД – У новосадских шпитальох до вчера ше находзели 308 особи хори од вирусу ковид-19, цо за 14 особи менєй як позавчером, преноши портал 021.

И на респираторох єст менєй пациєнтох (21) у одношеню на предходни дзень (25). Медзитим, понеже Клинїчни центер Войводини (КЦВ) нє сообщел кельо особи пущени дому, лєбо кельо умарли, нє зна ше точно чи число охорених рошнє, чи нє.

У сообщеню поведзене же ше у КЦВ находзи 291, а у Воєним шпиталю 17 пациєнти. Велїм з нїх, попри нєобходней терапиї, потребна и интензивна терапия з оксиґеном.

Ґу тому треба додац же Инситут за явне здравє Войводини од пондзелку, кед дати податки за викенд, нє сообщовал податки о числу новоохорених особох у Войводини и Новим Садзе, а наявел же того викенду нє буду окончовац тестираня.

У Новим Садзе у самоизолациї тераз єст 219 особи, цо вельо менєй у одношеню на 646 кельо було пред тижньом. То би требало значиц же ше зменшує число охорених, бо ше у изолациї находза особи зоз благу клинїчну слику, лєбо їх контакти.

