А кеди здравство виздрави?

Ґрупа у котрей ше коло 350 лїкаре у отвореним писме держави и институцийом оградзела од Кризного штабу за борбу процив Ковид-19, и наведла же Сербия у явно-здравственей катастрофи. Лїкаре котри подписали тото писмо, медзи иншим, вимагаю же би ше випитало чи ше скривали податки о числу хорих и умартих, а з цильом же би врацели довириє гражданох до здравственей системи Сербиї.

Тогорочна епидемия оголєла ситуацию и указала дзири у здравственей системи. Мешацами вельке число пациєнтох з хронїчнима хоротами чека же би система вишла з ковид моду и же би конєчно дошли до своїх лїкарох и потребней терапиї. Здравствени роботнїки, тоти котри нє поодходзели до иножемства, од початку марца на перших линийох одбрани процив вируса, ратую животи з опрему яку маю, константно су виложени хороти, даєдни и охорюю, робя дзень и ноц, без одпочивку. И без надїї же ше ситуация нєодлуга злєпша.

Здравствена система нє нашла ше у, як поведзене у отвореним писме, катастрофи пре тоту епидемию, алє зявенє вируса и вельке число хорих лєм указало дзе система попукала. Роками медицински роботнїки оталь одходза, пре подли условия роботи и подли плаци, нєобходна опрема достава ше з донацийох або ше купує, алє дакеди ше ю анї нє хаснує, бо фаховци котри би ю знали хасновац – поодходзели. У децембру прешлого року нови вирус уж бешнєл у Вухану, алє наша власц, место же би отворела очи и уха и почала ше рихтац за можлївосц же вон доґмало прибегнє и до нас, у истим мешацу принєсла ришенє же би 1,7 милиярди динари место Републичному фонду за здравствене осиґуранє преруцела ЯП „Драги Сербиї”. И то нє осамени приклад, прето же ше пенєжи котри були наменєни здравственому фонду трошели за промоцию Сербиї и за приватни подприємства за рециклажу. А здравствена система тей яри, у хвильки кед ше зявели тисячи пациєнти, попраскала пре огромни прицисок.

Гражданє пре рижни нєусоглашени вияви фахових людзох на чолних позицийох у держави од початку епидемиї наисце нє маю вецей довирия до системи. Наздавам ше же конєчно пришол час кед числени лїкаре станю на бок колеґох котри написали отворене писмо и же фах одбранї свойо достоїнство. Пре нїх, алє и пре нас, котрим потребне їх знанє.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)