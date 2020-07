Цо сом старша, обачуєм же любим буц цо природнєйша, така яка сом, без шминканя и украшованя, без маскох и филтерох. Озда ми, жени, ношиме и тот ґен у себе, потребу дакеди ше нашминкац, понамесцац власи, налаґирац нохци, поприберац… Голєм у даяких специфичних околносцох. Уж, агейце, нагадуєце о чим будзем писац?

Нєдавно сом, пре одредзену причину, мушела буц топ нашминкана. Попущела сом шицкому и ришела же то тота ситуация кед ше сцем чувствовац крашнє, полна довирия и сиґурносци до себе.

Дзешка пред осмим марцом сом патрела на ют’юбу туториял (най го нє прекладам як „водзач”) о новим способу шминканя. И вец сом себе надумала же себе за тото швето накупим шминки.

Пошла сом до предавальнї, а там гужва. Видзим же коло пултох стоя дзивки котри помагаю страценим душом яка верим же сом теби була. Но, нє ганьблїва сом, та сом поглєдала помоц. Нє знала дзивка, сеґинь, же цо ю чека. Кед сом ше єй почала випитовац випатрало як кед би поклада испит.

Покупела сом цо сом думала же треба и чекала нагоду. Специялну. Но, понеже пришла корона, од того нє було нїч єден длугши час. Кед, нєдавно, поволана сом на якушик промоцию, та ми блїсла у глави идея о шминканю. Пробовала сом ше шицкого здогаднуц зоз одпатреного туториялу. Медзитим, кед сом ше оддалєла од жвератка и попатрела на себе, випатрала сом лєм кус лєпше як гевти тети цо предаваю на кирбаю жетони за збиваци авточка.

Шминку сом поскладала до торбички и моцно зацагла цибзар. Од теди сом ю нє отворела.

Тераз, кед ше требало ознова нашминкац, поволала сом пайташку-спасительку до помоци.

Вона вше розположена за тото, та ускочела. Я ше вельо нє випитовала, а вона лєм ляпкала на мнє – те гайлайтер, те праймер, те бронзер, те контури, те цо я знам цо. Я розумела лєм кед ми гварела най заджмурим, бо треба положиц сенку и кармин, а павучайки сом себе зато сама з маскару намасцела. Удало ше! Лєпше препущиц роботи тим хтори ю знаю поробиц. ;)

***

Хторишик дзень, кед ше син зберал на преславу матури, була сом цалком спокойна. Отуширал ше, облєкол и пошол. Добре же нє мам дзивчата. На кого же би ше упатрели?;)

