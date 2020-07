НОВИ САД – У найновшим ТВ Маґазину будзе емитовани звит зоз схадзки Одбору за образованє Националного совиту Руснацох котра отримана у тижню за нами у Руским Керестуре.

Зоз польопривреди будзе слово о продукциї брескиньох у Сриму.

Патраче годни одпатриц и як жию жителє Нового Орахова под час актуалней епидемиолоґийней ситуациї, и предкладанє єднодньового вилєту по Фрушкей Гори.

