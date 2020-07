ШИД – Општински штаб за позарядово ситуациї сообщел вчера же по податкох Заводу за явне здравє Сримска Митровица, на подручу општини у остатнїх двох дньох призначени ище два позитивни особи на вирус корона (вкупно 9), а 13 особи у изолациї.

Штаб тиж принєсол одлуку же ше забранює затримованє и паркированє терховних превозкох на подручу општини на местох хтори за тото нє предвидзени и же ше можу паркировац лєм на за тото одредзених местох, а почитованє одлуки будзе контроловац полиция.

