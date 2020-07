Каритас донирал средства и опрему вербаскому Общому шпиталю

ВЕРБАС – Мисия Каритасу Сербиї донирала Общому шпиталю Вербас (ОШВ) средства и медицинску опрему у вредносци векшей як 3,5 милиони динари, у рамикох акциї даваня потримовки здравственим установом и шпитальом у борби процив коронавирусу.

Донацию, котра облапяла безконтактни термометери, пулсни оксиметери, защитни маски и облєчива и средства за дезинфекцию, приял директор Общого шпиталю др Милан Попов.

– Дзекуєм Каритасу на вредней гуманитарней помоци. Визначел бим же зме дзекуюци Министерству здравя и Републичному Фонду за здравствене осиґуранє, од початку борби з коронавирусом, мали достаточно опреми. З тим ґестом Каритас нам обезпечел же бизме ше ище безпечнєйше и лєгчейше виборели з тим цо нам ше случує. ОШВ дава здравствени услуги велькому числу жительох, то мултинационални и мултиетнїчни стредок зоз 26 нациями, а така помоц нас додатно стимулує же бизме ше ище баржей намагали и жертвовали за шицких наших гражданох. Достали зме опрему за отримованє гиґиєни и защити – маски, рукавици, єднократни облєчива, алкоголни и хлорни розпущенїни, термометери и апарати за меранє оксиґенациї, так же шицки оддзелєня додатно опремени – визначел др Милан Попов.

Як гварел директор Епархийного Каритасу о. Владислав Варґа, радує го же Общи шпиталь Вербас часц того проєкту.

– Чесц ми же у мено нашей церкви и епарха Дюри Джуджара, алє и у мено Каритасу и донаторох, можеме направиц таке сотруднїцтво зоз шпитальом у Вербаше. Папа Франциско, бешедуюци о пандемиї у котрей ше находзиме, гварел же зме шицки у єдним чамцу, вєдно у чежкей ситуациї. Знаме цо прецепрела Италия и солидарносц Европи нє була найлєпша, алє праве вони, видзели гришку и одлучели робиц супротно, помагац шпитальом дзе можу. Поука Католїцкей церкви о общей помоци, о добрим як принципу, о принципу солидарносци, була мотив же би ше помогло шпитальом у Сербиї, Войводини, Вербаше – гварел о. Варґа.

Сотруднїцтво явного и цивилного сектору з тей нагоди похвалєл и предсидатель Дочасового орґану општини Вербас Милан Ґлушац, и по його словох, донация ище єден крочай у длугим сотруднїцтве локалней самоуправи и Каритасу.

– Донация за нас барз значна прето же у ОШВ здравствену защиту достава вецей як 220 тисячи жительох тей часци Войводини. Потримовку доставаме и од Министерства здравя и Покраїнского секретарияту за здравство, а наш задаток же бизме у сотруднїцтве зоз Общим шптальом и Домом здравя зробели шицко же бизме защицели здравє наших гражданох – гварел Ґлушац.

