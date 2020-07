Општина Жабель обезпечела мобилни обєкт за Дом здравя

ЖАБЕЛЬ – Општина Жабель Дому здравя обезпечела мобилни обєкт котри будзе служиц як приємно-трияжна амбуланта, же би ше зопарло уход вируса ковид-19 до здравственей установи.

Заняти у Дому здравя Жабель модля гражданох за сцерпезлївосц и упартосц. Попри каждодньовей борби процив того вирусу, до шпиталю приходзи и вше векше число людзох зоз рижнима хоротами и покалїченями. Заняти ше намагаю каждому пациєнтови обезпечиц єднаку увагу, алє модля шицких пациєнтох за сцерпезлївосц пре цалу ситуацию у котрей зме ше нашли.

