НОВИ САД – Городски штаб за позарядово ситуациї одлучел же шицки мири котри принєшени пре зоперанє ширеня коронавируса буду важиц и шлїдуюцого тижня, од 25-31. юлий.

Зоз штаба поручели же ситуация у Новим Садзе и далєй нєстабилна, а кед же тоти мири нє буду досц ефикасни, буду принєшени нови одлуки.

Котри мири препоручел Кризни штаб мож пречитац ТУ.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)