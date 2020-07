У школи, а без своєй пари у лавки

Приблїжує ше початок школского року, а епидемиолоґийна ситуация у нашей жеми и далєй нєвигодна. На єшень ше наявює и друга габа епидемиї, та ше компетентни рихтаю за рижни сценария на початку того школского року.

Єден од можлївих сценарийох и тот же би ше врацело стандардни модел отримованя настави, а вон подрозумює же ше школяре враца до школи. Алє же би тот сценарий бул витворени, нєобходне же би число заражених зоз вирусом корона було драстично зменшане, и же би епидемиолоґийна ситуация була безпечна. У таким случаю школяре би до школи мушели ходзиц зоз масками. У школи би ше мушело випочитовац шицки епидемиолоґийни мири, було би зменшане число школярох по учальньох, а школяре нє годни шедзиц анї зоз свою пару у лавки пре почитованє дистанци, шедзели би по єдно.

Друга можлївосц би була комбинована, дакус у учальнї, а дакус зоз дому. По тей можлївосци школяре би ше зменьовали на два тижнї. Точнєйше, два тижнї наставу би провадзели онлайн, а вец би два тижнї ходзели до школи и ту би могли одвитовац, робиц вежби и консултовац ше зоз наставнїками о шицким цо им потребне за розуменє ґрадива.

Треца можлївосц то цалком позарядова ситуация. То значи же кед же єшень дочекаме зоз другу габу вируса корона и кед же ше епидемия нє примири, вец нам нє остава нїч инше лєм онлайн настава, як цо то уж було у прешлим полрочю. Наставнїцки кадер вредно роби и през лєто, бо ше годзини знїма и шицко уж будзе порихтане кед ше будзе ознова учиц з дому. Алє у такей вариянти и надалєй остава проблем, як школяре буду одвитовац и як буду оценьовани. Ученє на дистанцу нєдостаточне за младших школярох, окреме за школярох першей класи, а проблем онлайн настави и у тим же у нас иснує закон по хторим дзеци младши од 12 рокох нє шму остац сами дома.

Фаховци визначую же директну и нєпоштредну наставу нїґда нє мож заменїц зоз другима формами. Тота вербална комуникация у учальнї нєзаменлїва. Онлайн настава пре епидемию можебуц будзе нєминовносц у септембру того року, алє важне же би шицки знали же вона нє може подполно сполнїц функциї хтори школа ма и же нїч нє може заменїц директну комуникацию наставнїка и школяра.

Образованє цивилизацийни здобудок и нє шмело би буц ощербене пре иснуюцу ситуацию, алє потребне же би ше наставу и реализованє шицких школских обовязкох цо лєпше прилагодзело ґу школяром и новонастатей ситуациї.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)