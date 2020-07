Драґан Горняк нови предсидатель ФК „Искра”

КОЦУР – Прешлого тижня у просторийох ФК „Искра” отримана преширена схадзка руководства на котрей Драґан Горняк вибрани за нового предсидателя коцурского фодбалского клуба.

Виборна скупштина першобутно була заказана за 19. януар, медзитим пре коронавирус и нови мири безпечносци Скупштина мушела буц одказана, та прешлого тижня зволана схадзка на котрей потерашнї предсидатель Радисав Сталевич розришени длужносци, а на його место поставени Драґан Горняк за Коцура, длугорочни симпатизер Искри и член ветеранскей екипи. Инак, Драґан роби як директор служби трезора у подприємстве „Карнекс” у Вербаше.

У наиходзацим периодзе будзе вибране и нове руководство, у котрим будзе нових людзох, алє будзе места и за тих котри и потераз були у клубу, а жадаю и надалєй помагац.

Фодбалере Искри всоботу почали пририхтованя за нову сезону. Тренер Александар Петрович може раховац на фодбалерох котри бавели за Искру у ярнєй часци сезони, окрем Сави Делича, котри пошол з Искри, а за тераз як перши помоцнєня за шлїдуюцу сезону пришли Душан Бокан, котри потераз бавел у младших катеґорийох ТСЦ-а зоз Бачкей Тополї и Филип Релїч. По початок першенства у планє привесц ище єдно, або два помоцнєня и вецей обрациц увагу на младих фодбалерох котри потераз бавели за подросток Искри.

По найновших информацийох, першенство у Подручней лиґи Суботица почнє 15. авґуста, а змаганя ше буду бавиц без присуства публики. Искра по початок першенства одбави два пририхтуюци змаганя – 2. авґуста процив Русина зоз Руского Керестура и 9. авґуста процив Пролетера зоз Равного Села.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)