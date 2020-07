На ковид-оддзелєню вербаского Общого шпиталю 46 пациєнти

ВЕРБАС – Як преноши општински сайт, по словох директора Общого шпиталю Вербас др Милана Попова, хвильково ше на ковид-оддзелєню у вербаским шпиталю находза 46 пациєнти. При 36 пациєнтох потвердзена инфицираносц зоз вирусом ковид-19, а за 10 пациєнтох ше ище чекаю резултати.

– Пейц случаї оценюєме як чежки, а други стреднє чежки. Ситуация под контролу, а у случаю кед би пришло до даяких компликацийох, ту и Клинїчни центер Нови Сад же би нам помогнул – визначел др Попов.

Як поручел шицким гражданом, барз значне чувац себе и других коло себе, ношиц защитни маски и притримовац ше одредзеней оддалєносци.

(Опатрене 10 раз, нєшка 10)