У Войводини нє зазначени нагли скок новоохорених

НОВИ САД – У Войводини нє зазначене нагле звекшанє числа новоохорених, виявел вчера покранїски секретар за здравство др Зоран Ґойкович и додал же ше тото число константно отримує уж пейц днї.

Як Ґойкович гварел по схадзки зоз директорами ковид-шпитальох, през викенд у Войводини було виєдначене число пациєнтох котри прияти до шпитальох и тих котри одпущени. Причина за тото же вше векше число гражданох почитує предписани мири, гварел Ґойкович и визначел же єст вше вецей млади особи зоз чежкима клинїчнима сликами.

Хвилькова ситуация у Новим Саду указує же тот город найзагроженши од шицких городох у Войводини, виявела за РТВ помоцнїца покраїнского секретара за здравство дохторка Снежана Боянич. У Новим Саду прето предлужени мири забрани хаснованя отворених и завартих базенох, спа и велнес центрох и отримованє шветочносцох и манифестацийох на териториї Городу, преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

