Мост у Кули заварти од вчера до септембра

КУЛА – Мост прейґ Велького бачкого беґелю на державней драги ИБ 15 Кула–Вербас на километру 67+422, будзе цалком заварти за транспорт од вчера 27. юлия по 20. септембер 2020. року, а пре санацийни роботи на мосце – явела ТВ Бачка Вербас.

ЯП „Драги Сербиїˮ модля шицких учашнїкох у транспорту же би почитовали поставену сиґнализацию и хасновали алтернативни напрями. Транспорт так унапрямени на улїци Индустрийна зона, Петра Драпшина, и Велька Влаховича у Кули, а роботи окончує Конзорциюм „Войпут-Юґокопˮ.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)