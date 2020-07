КУЛА – У велькей сали СО Кула 24. юлия отримана схадзка Совиту за привреду, на хторей предсидатель Општини Кула Дамян Милянич винєсол яка сутуация у општини зоз епидемию коронавирусу i яка ситуация у општинским буджету – оbвявене на општинским порталу.

Пре нову ситуацию, як наявел предсидатель, на наступней схадзки СО Кула будзе прилапени ребаланс буджету, по його словох нє будзе ше починац плановани инфраструктурни проєкти, а предлужа ше започати, як и тоти цо ше робя у сотруднїцтве зоз державу.

Предсидатель поинформовал присутних же општина и далєй кончи цо потребне одвитовац на терашню ситуацию, наявена порада зоз Цукровню у Червинки о транспортованю цвикли пре роботи на драги Вербас–Червинка, а тиж и роботни схадзки зоз Локалну акцийну ґрупу (ЛАҐ) Шерцо Бачки и Здруженьом поднїмательох општини Кула, а з нагоди нових мирох и активносцох.

