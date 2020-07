Нєшка УО Заводу за културу

НОВИ САД – Притримуюци ше шицких предписаних епидемиолоґийни мирох, у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох будзе отримана 23. схадзка Управного одбору (УО).

На дньовим шоре будзе розпатранє звиту и предкладу ранґ лїстини фаховей Комисиї за оценьованє проєктох послатих на Конкурс за софинансованє програмох и проєктох очуваня, пестованя, презентациї и розвою култури и уметности рускей заєднїци у Републики Сербиї, приношенє Одлуки о розподзельованю средствох по Конкурсу, а члени УО буду упознати и зоз информациями о процедури за обєкт у улїци Матици сербскей.

Шицки присутни ше муша притримовац препоручених мирох защити од ширеня коронавирусу, шицки муша мац маски и рукавици, и свойо пенкало. У сали можу буц найвецей 10 особи, кельо и чишлї УО. Препоручени мири ше одноша и на новинарох котри буду провадзиц схадзку.

Схадзка почнє на 16,30 годзин.

