ШИД – По податкох Заводу за явне здравє зоз Сримскей Миторвици, прешлого викенду на подручу општини Шид призначени ище пейц особи позитивни на вирус корона и хвильково єст 14 охорени особи.

Сообщене и же ше 11 особи находза у изолациї, а гражданє поволани же би ше притримовали епидемиолоґийних мирох защити.

